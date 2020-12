Onlangs werd Cyberpunk 2077 uitgesteld van 19 november naar 10 december, CD Projekt RED gaf toen aan dat ze die extra paar weken toch nog nodig hadden om de prestaties op de verschillende platformen te verbeteren. Als we de recente gameplaybeelden mogen geloven, is de Poolse studio daar aardig in geslaagd.

Tijdens een recente vergadering is CD Projekt RED’s Adam Kiciński hier wat dieper op ingegaan, zo blijkt uit een transcriptie van Seeking Alpha. De mede-CEO werd gevraagd naar de prestaties van de game op de originele PlayStation 4 en Xbox One, waarop Kiciński aangaf dat de studio aangenaam verrast is door het werk wat de originele consoles leveren.

Natuurlijk zal de game er niet zo goed uitzien als op de PlayStation 4 Pro en Xbox One X, desondanks zijn ze erg tevreden, zeker omdat Cyberpunk 2077 zo’n enorme, volle wereld heeft. Volgens Kicinski hebben die drie extra weken uitstel enorm geholpen om de performance te verbeteren, en dat de game nu op ieder platform goed draait.

Of deze uitspraken ook echt kloppen, dat zullen we de aankomende weken gaan merken. Cyberpunk 2077 verschijnt – eindelijk – op 10 december voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.