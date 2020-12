De aankomende weken zullen gamers over de hele wereld waarschijnlijk in de ban zijn van Cyberpunk 2077, die volgende week donderdag zal verschijnen. CD Projekt RED heeft echter ook voor lang daarna ambitieuze plannen met de dystopische RPG, met bijvoorbeeld uitbreidingen en een multiplayer component.

De Poolse studio heeft het in een eerder stadium gehad over deze mysterieuze multiplayer, maar tijdens een recente vergadering heeft Adam Kiciński aangegeven dat dit een aparte productie is en als standalone product zal verschijnen. Uiteraard zal de basis gevestigd blijven in het Cyberpunk-universum, maar qua ontwikkeling werken aparte teams aan de nog naamloze multiplayer.

Op het gebied van een releasedatum houdt Kiciński de lippen stijf op elkaar, maar de CEO heeft tijdens de vergadering wel aangegeven dat CD Projekt RED nog voor maart 2021 terug zal komen op het multiplayer aspect. Waarschijnlijk doelt hij dan op een vervolg op deze vergadering, dit zal dus geen aankondiging richting de spelers zijn.

Michal Nowakowski, head of publishing, deed ook nog zijn zegje over de multiplayer, hij vertelde dat een release in 2021 voor de Cyberpunk multiplayer “onwaarschijnlijk” is. Het ziet er dus naar uit dat CD Projekt RED de aankomende tijd nog wel even zoet is met dit standalone project.