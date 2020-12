Het wachten is bijna voorbij, want vanaf morgen kun je naar hartenlust op mythologische monsters gaan jagen in Immortals: Fenyx Rising. De kleurrijke en zeer sfeervolle game van Ubisoft Quebec, die hoofdzakelijk verantwoordelijk is voor de Assassin’s Creed franchise, zorgt voor een beetje leven in de brouwerij.

Immortals: Fenyx Rising brengt weer eens wat nieuws en verrassends, waar mijn collega Lennard zich eerder al goed mee vermaakte tijdens een eerdere speelsessie. Zijn voorlopige oordeel lees je in deze preview. Of de uiteindelijke game ook zo goed wordt als verwacht, kunnen we nog niet vertellen. Maar de launchtrailer smaakt wel absoluut naar meer! Check hem hieronder!