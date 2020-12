De Yakuza serie draait nu al zo’n vijftien jaar mee in het videogame landschap. Met zeven hoofddelen en de nodige spin-offs is het dan ook haast onmogelijk dat je nog nooit van deze games gehoord hebt. Voor een serie die eigenlijk een vrij niche publiek dient, zijn verkoopcijfers van 14 miljoen verkocht exemplaren niet mals.

Dit succes is deels te danken aan de afgelopen jaren nu de serie ook hier in Europa en de Verenigde Staten zijn publiek heeft kunnen vinden. Ook heeft de stap naar multiplatform de serie een duwtje in de juiste richting gegeven, met name de releases op pc. Dit jaar heeft de serie ook weer twee miljoen exemplaren weten te verkopen, wat waarschijnlijk te danken is aan het sublieme Yakuza: Like a Dragon.