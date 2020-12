Een week geleden wisten wij al te melden dat er diverse gamers zijn die problemen hebben om hun PS4 disc-versies van Assassin’s Creed: Valhalla en Watch Dogs: Legion te upgraden naar de PlayStation 5 versie. Hoewel de problemen nog steeds niet zijn opgelost, laat Ubisoft het er niet bij zitten.

Op Ubisofts Twitterpagina valt te lezen dat ze er nog steeds mee bezig zijn en er voor zullen zorgen dat iedereen die in aanmerking komt voor een gratis upgrade deze ook zeker zal ontvangen. Opvallend is dat ze in de tweet specifiek verwijzen naar spelers in het Verenigd Koninkrijk. Of het probleem zich puur en alleen daar afspeelt is onduidelijk.

We are aware players in the UK are experiencing issues upgrading physical versions of some Ubisoft games from PS4 to PS5. We're working to resolve this, and can confirm anyone experiencing this issue will still be eligible for their free upgrade. Stay tuned for more information.

— Ubisoft Support (@UbisoftSupport) November 30, 2020