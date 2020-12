Een blijk van erkenning is altijd leuk om te krijgen. We zien het in de videogamewereld vaker gebeuren, maar deze video van ontwikkelaar Toys for Bob is toch wel in een zekere zin bijzonder. In Uncharted 4: A Thief’s End zat een easter egg waar Nathan en Elena samen de originele Crash Bandicoot op de PS1 speelden. Niet gek, gezien de originele avonturen van Crash ook uit de stallen van Naughty Dog zijn gekomen.

In de onderstaande tweet zie je hoe Crash en Coco samen Uncharted 4 aan het spelen zijn, wat niks anders is dan een leuke knipoog terug naar Naughty Dog. Goed bedacht en wederom een teken dat Naughty Dogs kindje in goede handen blijkt te zijn bij Toys for Bob.