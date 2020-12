Review: Chronos: Before The Ashes – De zogenaamde ‘Soulsborne-games’ hebben één groot nadeel: ze zijn niet door iedereen te spelen. De hoge moeilijkheidsgraad die deze titels voorschotelen zijn voor sommige gamers de reden dat ze deze links laten liggen. Zij horen wel constant van de fans van Soulsborne-games hoe vet deze titels zijn. Als er dan toch weer een gok wordt gewaagd om deze titels te spelen, dan worden ze met hun neus op de feiten gedrukt en haken ze weer af. Gunfire Games komt echter met een oplossing: Chronos: From the Ashes. Deze actie-RPG geeft je een Soulsborne-achtige ervaring, maar dan wat meer toegankelijk dan je gewend bent van dit soort titels. Dit lijkt dus de ideale game te zijn voor iedereen die games in dit genre wil spelen, maar keer op keer is afgehaakt.

Goed te overzien

Om er voor te zorgen dat Chronos: Before the Ashes een meer toegankelijke Soulsborne-game is, heeft Gunfire Games gekozen om elk vlak een beetje ‘af te botten’. Helaas geldt dit ook voor het verhaal en de graphics. Over beide kan gezegd worden dat het niet veel voorstelt. Ze zijn functioneel, maar daar is ook alles mee gezegd. Gelukkig zijn deze onderdelen niet de drijvende kracht als het gaat om Soulsborne-games. Leveldesign, gameplay en uitdaging is waar het om draait en ook deze onderdelen zijn dus behouden. Je komt in een doolhof-achtige omgeving terecht en je zal verschillende puzzels op moeten lossen om je hier een weg in te vinden. Ondertussen zal je veelvuldig vijanden tegenkomen die jou het leven zuur maken. Alleen zijn deze iets aangepast.

De gevechten zijn in Chronos een vrij langzame bedoeling. Hierdoor kan je gemakkelijker anticiperen op je tegenstander, alhoewel je nog steeds eerst goed de vechtstijl van je tegenstander moet observeren. De XP die je hiermee wint raak je niet meer kwijt, ook niet als je doodgaat. Het ‘doolhof’ waarin je terecht bent gekomen is bovendien niet te complex, waardoor je nooit echt zult verdwalen. Deze veranderingen zullen ‘die hard’ Soulsborne-fans de rug doen keren naar Chronos, maar ongetwijfeld als muziek in de oren klinken voor gamers die op zoek zijn naar een toegankelijk alternatief. En daar is deze titel nu juist voor bedoeld. Het spel biedt leuke gameplay, die – voor de desbetreffende groep – ook nog eens uitdagend is. De strategische aanpak van het vechten, het onderzoeken van de wereld naar voorwerpen om verder te kunnen komen en het oplossen van puzzels zit goed in elkaar en is daardoor een leuke bezigheid.

Wat ook fijn is, is dat het normaal zo is dat elke actie die je onderneemt er voor zorgt dat je uithoudingsvermogen minder wordt en je hierdoor moet doseren wanneer je aanvalt. Dat is met Chronos: Before the Ashes niet het geval. Alle aanvallen die je doet en het ontwijken van de aanvallen van je tegenstander doen je stamina niet verminderen. Hierdoor is het vechten een stuk vergevingsgezinder dan bij een ‘normale’ Soulsborne-titel het geval is. Dit wil niet zeggen dat de game verandert in een ‘ordinaire’ hack ‘n slasher. Er is nog wel degelijk strategie nodig om je vijanden te verslaan. Je zal je aanvallen moeten combineren met het pareren, blokken en ontwijken van de aanvallen van je tegenstander. Het knokken is daarmee wel degelijk een spannend en leuk onderdeel.

Dat kan beter

Doordat je stamina nagenoeg niet wordt aangesproken tijdens het vechten, lijkt het desbetreffende balkje er voor spek en bonen in te zitten. Het enige wat je ‘stamina’ kost is rennen en het opvangen van aanvallen van je tegenstander door middel van je schild. Dat je niet constant kan blokken is prima, want je moet ook aanvallen ontwijken, wat weer meer risico met zich meebrengt. Het niet constant kunnen rennen is echter minder geslaagd. Je gebruikt dit hoofdzakelijk als je vastzit met bepaalde puzzels en je zo snel mogelijk van A naar B wilt. Dat je nu constant moet stoppen, doordat je stamina meter leeg is, is vervelend.

Dat je vast kan komen te zitten is in ieder geval een gegeven. Chronos: Before the Ashes geeft de speler soms een verkeerde indruk of dwingt je om een bepaalde volgorde af te werken om verder te komen. Als je stap één hebt gemaakt en je hebt de mogelijkheid om naar stap drie te gaan, dan is dat niet aan te raden. Je MOET eerst stap twee zetten. Aangezien stap drie eerder niet werkte, kan de indruk ontstaan dat stap drie nadien nog steeds niet werkt, wat dan wel het geval is. Hierdoor kan je dus onnodig vast komen te zitten. Pas als je toch maar eens de eerder genomen stap drie probeert, zie je pas dat je dan toch wel verder kunt.

Wat ook vervelend is, is dat sommige puzzels niet aangeven wat er precies mogelijk is. Nu is het natuurlijk prima dat je niet bij de hand wordt genomen, maar als je constant dezelfde mogelijkheden hebt en je opeens bij een puzzel komt die andere handelingen vraagt, dan kan dit tot gevolg hebben dat je de handelingen die je moet doen simpelweg niet doet. De game toont wel de knoppen die je kan gebruiken, maar als de knoppen die je ook kan gebruiken niet worden getoond, dan is dat verwarrend en dat draagt ook bij aan de kans tot vast komen te zitten. Dit soort momenten kunnen erg frustreren, doordat je dan alle omgevingen die je al bezocht hebt af gaat struinen om te kijken hoe je verder kunt komen. Er zijn nog genoeg andere puzzels die wel goed hun werk doen en die hebben gelukkig de overhand.

X-Factor

Wat andere problemen zijn, is dat de camera niet altijd even goed meewerkt en dat de besturing niet altijd reageert. Tijdens het vechten kan je sterke aanval soms niet reageren en gedurende het onderzoeken van de wereld komt het zeer regelmatig voor dat als het icoontje tevoorschijn komt dat aangeeft dat je interactie met een voorwerp kan hebben, je de knop twee á drie keer in moet drukken voordat er wat gebeurt. De inputregistratie is dus niet in orde en ook is het zonde dat er vijanden zijn die niet bijster slim reageren. Soms staan ze tegenover je en wachten ze gewoon totdat jij hen een flinke oplawaai hebt gegeven, voordat zij in actie komen. Gelukkig is het merendeel wel wat slimmer en bieden zij aardig wat tegenstand. Chronos: Before The Ashes heeft dus aardig wat minpuntjes, maar toch blijf je verder spelen. De game heeft het bekende ‘nog een keertje dan’-effect, want je wilt de wereld van Chronos blijven ontdekken.

Wat je ook snel zal ontdekken is dat Chronos: Before the Ashes met iets origineels op de proppen komt. Elke keer als je doodgaat word je een jaartje ouder en na elke tien jaar kan je één van de drie extra buffs kiezen. Het nadeel van ouder worden is dat twee van de vier statistieken die je op kan levelen, steeds meer XP zullen kosten om deze te verhogen en uiteindelijk zullen deze helemaal niet meer sterker kunnen worden gemaakt en dat zijn kracht en uithoudingsvermogen. Dit is natuurlijk logisch, want net zoals in het echte leven gaan deze niet meer vooruit als je ouder wordt. Dit is een leuke toevoeging, maar echt hele grote veranderingen brengt deze feature niet. Je zorgt er gewoon voor dat je je in je jonge jaren richt op het verhogen van je uithoudingsvermogen.