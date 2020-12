Het is al een lange tijd akelig stil rondom Elden Ring, de nieuwe game van From Software. Volgens AltChar is er nu op ResetEra informatie geplaatst dat uitgever Bandai Namco van plan was om de game begin 2021 uit te brengen. De pandemie heeft die plannen echter in de war gegooid. In overleg met FromSoftware is de game een paar maanden uitgesteld en moet nu halverwege 2021 uitkomen. In hoeverre dat waar is, moet uiteraard nog blijken.

Ze werken immers samen met Game of Thrones bedenker George R.R. Martin. Die man laat zo lang op zijn boeken wachten, dat de meeste de hoop al lang hebben opgegeven. Daarentegen, Sekiro: Shadows Die Twice kwam begin 2019 uit en als je kijkt naar de tijdspanne van uitgekomen FromSoftware games, moet een release aardig in de buurt zitten. Laten we dit bericht met nog een schep zout afronden: er gaat al langer een gerucht dat we meer van Elden Ring tijdens de aankomende The Game Awards op 10 december krijgen te zien.