We leven inmiddels op 2 december en zoals eerder aangekondigd, zou Red Dead Online vanaf 1 december stand-alone verder gaan. Dit betekent dat Red Dead Online inmiddels als standalone game voor nieuwe spelers te koop is. Red Dead Online is beschikbaar via de PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Epic Games Store en Steam voor een introductieprijs van €4.99. Vanaf 15 februari 2021 kost de game €19.99. Het spreekt voor zich dat PlayStation Plus en/of Xbox Live Gold vereist zijn om te kunnen spelen.

De PlayStation 4- en Xbox One-versies van Red Dead Online zijn ook via backwards compatibility speelbaar op de nieuwe PlayStation 5 en Xbox Series-hardware. De afgelopen jaren zijn er heel wat nieuwe features aan de game toegevoegd. Daarnaast is de gameplay verder uitgebreid en is er een lange lijst aan verbeteringen doorgevoerd. Dus zet je cowboyhoed goed, kauw lekker door op je pruimtabak en hou je hand dicht bij je revolver terwijl je het Amerikaanse Westen verkent.