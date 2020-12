Ubisoft heeft het nieuwe seizoen voor Rainbow Six Siege gelanceerd dat de titel ‘Operation Neon Dawn’ heeft gekregen. Dit nieuwe seizoen komt met Aruni als verdedigende Operator en de map Skyscraper is van een make-over voorzien. Meer details over dit nieuwe seizoen kun je hier vinden.

Tegelijkertijd heeft Ubisoft ook de next-gen upgrade beschikbaar gesteld, waardoor de game nu optimaal op de PlayStation 5 en Xbox Series X|S gespeeld kan worden. Bezitters van de game kunnen de titel gratis upgraden naar de geoptimaliseerde versie en de progressie wordt natuurlijk meegenomen.

Deze upgrade maakt het mogelijk om de shooter te spelen in een resolutie van 4K en dat op een framerate van 120 frames per seconde. Tot slot beschikt de game over cross-gen play, waardoor je op de PS5 tegen PS4-spelers kan spelen en vice versa.