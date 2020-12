Kena: Bridge of Spirits was ongetwijfeld één van de grootste verrassende onthullingen van 2020, hoewel de game vlak voor de oorspronkelijke release helaas te maken kreeg met uitstel. De game van Ember Lab staat nog steeds gepland voor een release in begin 2021.

Om ons nog maar even warm te houden heeft de studio uit Californië een reeks prachtige screenshots vrijgegeven, die de grafische pracht en praal maar weer eens tentoonstellen. Bekijk de afbeeldingen hieronder, je kunt een screenshot vergroten door erop te klikken.