Gamers die maar geen genoeg kunnen krijgen van DOOM Eternal kunnen nu een nieuwe update voor de game downloaden. Deze update zorgt voor nog meer uitdagende gameplay omdat het het nieuwe Master Level met zich meeneemt genaamd: Super Nest Gore Nest.

Dit is bedoeld om gamers tot het uiterste te drijven door verschillende gevaren, nieuwe ‘demon encounters’ en andere condities die je het moeilijk maken voor te schotelen. Vind je dit nog te makkelijk, dan kan je ook kiezen om dit in de nieuwe ‘Classic Mode’ te spelen. Je begint dan met alleen een combat shotgun. Als je de nieuwe Master Level uitspeelt in verschillende moeilijkheidsgraden, dan kan je player icons, nameplates en andere cosmetische items vrijspelen.

Er zijn ook twee nieuwe moeilijkheidsgraden aan de game toegevoegd. De eerste is ‘Extra Life Mode’, die je een vast aantal levens geeft en als je hier doorheen bent is het over en uit. De tweede is ‘Ultra Nightmare’ en hier heb je te maken met ‘instant permadeath’. Tenslotte bevat de update ook een aantal fixes voor bugs en het spel wordt voorbereid op het aankomende Kerst-evenement: Gift Wrap and Tear.