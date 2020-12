Met de komst van Grand Theft Auto Online als onderdeel van Grand Theft Auto V had Rockstar goud in handen, het is dan ook geen verrassing dat Rockstar dit succes maar al te graag doorzet op de nieuwe generatie consoles. Daarom heeft Rockstar – in samenwerking met Sony – een toffe actie opgezet voor GTA Online.

Via een bericht op Twitter laat Sony weten dat je gratis en voor niks een miljoen GTA$ krijgt als je deze maand de game opstart en speelt. Je ontvangt dan binnen 72 uur het bedrag op je Maze Bank account. Dat is echter niet alles, want je kunt vanaf nu elke maand één keer gebruik maken van deze actie totdat GTA V in 2021 voor de PlayStation 5 is verschenen.

Let wel dat je voor deze actie een PlayStation Plus abonnement moet hebben. Rockstar heeft nog geen officiële releasedatum gedeeld voor GTA V op de PlayStation 5.