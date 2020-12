We zijn inmiddels nog maar één week(!) verwijderd van de release van Cyberpunk 2077 en dat betekent dat CD Projekt RED nog maar een scheutje kerosine in de marketingmachine gooit met screenshots, gameplay of nieuwtjes. Een beetje game anno 2020 beschikt natuurlijk over een foto modus en Cyberpunk 2077 zal op dat gebied niet achterblijven.

De Poolse studio heeft daarom een nieuwe trailer vrijgegeven, die de talloze opties en mogelijkheden laat zien van dit toffe extraatje, die je met een druk op de knop kunt starten. Natuurlijk is het mogelijk om de camera te pannen en te draaien, maar ook talloze filters, stickers en poses passeren de revue. Met de stijl die Cyberpunk 2077 hanteert, zal dat ongetwijfeld voor een paar gave kiekjes zorgen.