Het heeft een aardige tijd geduurd, maar eind oktober dit jaar kwam eindelijk het nieuws naar buiten dat de Uncharted-film was afgerond. Het ziet er nu naar uit dat we tijdens The Game Awards de eerste trailer zullen zien.

Volgende week vrijdag om 01.00 uur zal The Game Awards plaatsvinden en Geoff Keighley heeft op Twitter laten weten dat één van de aanwezigen Tom Holland is. De acteur is daar om een award uit te reiken, maar hij speelt ‘toevallig’ ook de rol van Nathan Drake in de Uncharted-film. De kans is dus groot dat de eerste trailer getoond zal worden tijdens dit evenement.