Het laatste seizoen in Call of Duty: Modern Warfare en Warzone is inmiddels afgelopen en Infinity Ward heeft geen nieuwe gelanceerd. Dit omdat de ondersteuning qua extra content voor hen daar gestopt is. Treyarch neemt dat met ingang van 10 december over, want dan zal het eerste seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War van start gaan.

Dit eerste seizoen in deze recente shooter zal ook een nieuwe start inluiden voor Call of Duty: Warzone, gezien dat vanaf dan gelijk met Black Ops Cold War optrekt. Het is dus nog een weekje wachten totdat er nieuwe content verschijnt, maar in de tussentijd zijn er al wat details gelekt.

In de datamining community is een afbeelding opgedoken van ‘Rebirth Island’ met daarop het logo van Warzone. Dit impliceert dat er een nieuwe map naar de Battle Royale game komt, maar de vraag is een beetje of Verdansk nu wordt uitgebreid of dat het een volledig nieuwe map is.

Dat het legitiem is, is wel min of meer een feit. In de roadmap voor Black Ops Cold War stond in het segment voor Warzone de tekst ‘…eniya Island’, wat waarschijnlijk ‘Vozrozhdeniya Island’ moet zijn en dat is Russisch voor ‘Rebirth Island’. Deze locatie is overigens niet nieuw, want dit kwam voor in de eerste Call of Duty: Black Ops en dat in de singleplayer missie met de naam ‘Rebirth’.

Gezien de start van het seizoen niet lang meer op zich laat wachten zullen we vast snel meer details hebben.