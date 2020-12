Twin Mirror werd meer dan twee jaar geleden aangekondigd en inmiddels is de game verkrijgbaar. Dontnod Entertainment is de ontwikkelaar van dienst en zij hebben in de afgelopen jaren bewezen goed te zijn in het vertellen van verhalen. In Twin Mirror sta je in de schoenen van Sam, die veel keuzes moet maken en deze hebben uiteraard gevolgen zoals de launch trailer laat zien.

In deze trailer krijgen we een duidelijke indruk van waar Sam mee kampt en dat zijn onder meer mentale problemen. Het is aan jou om bepaalde keuzes te maken en achter de mogelijke gevolgen te gaan staan. Ga je tot het uiterste om het verleden van Sam te ontrafelen en de waarheid te achterhalen? Kijk dan zeker even naar de onderstaande beelden.

Onze review van Twin Mirror mag je volgende week verwachten.