Een aantal maanden geleden werd Black Legend voor de PS5 aangekondigd. Deze turn-based RPG draait om alchemie, occulte zaken en mysterieuze figuren. Sinds de onthulling horen we maar weinig over deze titel, maar nu krijgen we eindelijk weer wat nieuws te zien. Er is namelijk een video opgedoken die meer van Black Legend toont.

In deze video krijgen we onder andere te horen waar het verhaal over gaat. Een welvarende stad wordt aangevallen en roept de hulp van meester alchemist Mephisto in. Hij maakt een dodelijk mist die de hele stad bedekt en de mensen in de mist vielen ter plekke neer of veranderden in monsters.

Uiteraard kan deze situatie niet zo blijven en ga je met je team van verschillende personages de straten op om andere wezens en mensen te bevechten. Hoe de combat in zijn werk gaat wordt uitgelegd in de onderstaande video.