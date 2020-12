Special: WRC 9 op de PlayStation 5 – In september konden we ons uitleven met de nieuwe rallygame WRC 9 en zoals jullie allemaal in onze review konden lezen, bracht die ons naar het puntje van onze stoel. Sinds 19 november heeft nu ook elke eigenaar van de PS4-versie toegang tot de verbeterde PS5-versie. Alle last-gen versies van de game kregen een gratis upgrade naar de nieuwe systemen. Natuurlijk willen wij deze kans niet onbenut laten en daarom duiken we maar al te graag in deze verbeterde racegame.

Haptische feedback, iets waarvan wij niet wisten dat we het nodig hadden

Dat alle eigenaars van de PS4-versie gratis de nieuwste versie krijgen, kunnen wij natuurlijk alleen maar aanmoedigen en eenmaal je WRC 9 op de PlayStation 5 gespeeld hebt wil je niet meer terug. Niet alleen grafisch maakt de game een stap vooruit, ook de toevoeging van de haptische feedback en de adaptieve triggers zijn een godsgeschenk. De laadtijden zijn ook een stuk korter geworden en aangezien het wel een tijdje duurde vooraleer je race startte in de PS4-versie, is dit een zeer grote opluchting. De game is in 4K te spelen en hierbij krijg je 60 frames per seconde, wat een verdubbeling is ten opzichte van voorheen. Alles loopt vloeiend en ziet er tegelijkertijd zeer goed uit.

We waren al tevreden over de haptische feedback die gebruikt werd in DiRT 5, maar nu zijn we nog enthousiaster over deze van WRC 9. Je voelt goed dat je in de wagen zit en ook de ondergrond is verwerkt in het plaatje. Zo zal je grind voelen opspringen tegen je controller en zullen plassen water aanvoelen als het rijden door een plas water. Het is zeer moeilijk om de exacte verschillen uit te leggen, maar neem van ons aan dat je echt voelt waar je op rijdt. Niet alleen de wagen, de ondergronden, het schakelen, maar zelfs het knallen van je uitlaat zal je voelen wanneer je jou op de smalle wegen van het parcours bevindt. Na deze titel gespeeld te hebben op de PlayStation 5 willen we eigenlijk niet meer terug naar onze geliefde PlayStation 4 en ja, dit alleen vanwege de DualSense feedback.

Natuurlijk wordt er ook van de adaptieve triggers gebruik gemaakt in WRC 9. Deze feature zorgt ervoor dat je gaspedaal (R2) en je rem (L2) soms meer kracht vereisen om in te duwen dan op andere momenten. Deze starten redelijk subtiel, maar naarmate je meer schade oploopt neemt de sterkte toe. Dit voegt nog meer realisme toe aan een toch al redelijk geslaagde en realistische race-ervaring. We haalden het al aan in de special van DiRT 5, maar de nieuwe DualSense controller is echt een geschenk voor al de racefans die zich nog geen racestuur hebben kunnen permitteren. Dit door zowel de adaptieve triggers, maar voornamelijk de haptische feedback die je nog meer doet inleven in de wereld van de autosport.

Is dit werkelijk zo moeilijk?

Na al dit positieve toch nog even een puntje van kritiek. Tot onze teleurstelling konden we niet verdergaan met onze carrière die we in de PS4-versie van de game gestart waren. Al die uren die we zwetend met onze controller in de hand hebben doorgebracht op het puntje van onze stoel, om toch maar die seconden te winnen op onze opponenten, zijn voor niks geweest. Speel je de PS4-versie op de nieuwste PlayStation via backwards compatibility, dan kan je je save weer wel gebruiken. Bovendien geniet je ook dan van snellere laadtijden. Maar het is dus echt een gemiste kans dat de savedata niet ook overdraagbaar is naar de PlayStation 5, want dat had het nog toegankelijker gemaakt. Hopelijk komt deze mogelijkheid later alsnog door middel van een patch.

Doe ons maar de PS5

Mocht je de keuze hebben om het spel op de PlayStation 5 te spelen, dan kunnen we dit alleen maar aanmoedigen. In onze review stipten we aan dat als je WRC 8 al hebt, dat een overstap niet per se nodig is, maar met de PS5-versie zijn er verschillende redenen bijgekomen om de overstap naar WRC 9 toch te overwegen. Te noemen: de grafische verbeteringen, de adaptieve triggers, maar vooral de kortere laadtijden, de 60 frames per seconde én de haptische feedback beslechten het pleidooi in het voordeel van de PS5-versie. Het feit dat deze upgrade gratis is voor alle spelers die eerder de PS4-versie van het spel kochten, is natuurlijk mooi meegenomen en we kunnen alle raceliefhebbers met een PS5 WRC 9 van harte aanbevelen.