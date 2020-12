Special: Mortal Kombat 11 Ultimate op de PlayStation 5 – De timing van Netherrealm is haast perfect te noemen. De nieuwste, vermoedelijk laatste, Kombat Pack voor Mortal Kombat 11 kwam slechts luttele dagen voor de release van de PlayStation 5 uit. Een mooi excuus dus om Mortal Kombat 11 opnieuw in de winkels te leggen als zijnde Mortal Kombat 11 Ultimate. Dé definitieve versie met alle toeters en bellen inbegrepen. Dat vraagt natuurlijk ook om een next-gen release en dus is deze tegelijk met de launch van de PlayStation 5 uitgebracht. Is dit dan de reden voor vele gamers om next-gen te gaan?

De wow-factor

Storywise is er niks nieuws onder de horizon. Voor wie na Aftermath hoopte dat er nog verhalende content bij zou komen komt van een koude kermis thuis. In deze ultieme editie zitten Mortal Kombat 11 en Aftermath inbegrepen met alle extra personages erbij. Dus nu voegen ook Rain, Mileena en zelfs John Rambo zich bij het roster dat nu bestaat uit maar liefst zevenendertig speelbare personages. We zijn een heel eind gekomen sinds de originele vijfentwintig, maar dat is dan ook eigenlijk het meest noemenswaardige wat wij te melden hebben op dit vlak. De rest zal puur over het technische aspect gaan.

Direct bij de eerste keer spelen merkten we al hoe snel de game opstart op de PlayStation 5. Dit is logisch gezien de SSD die we in onze nieuwe console hebben zitten, maar het blijft leuk om het verschil zo goed te merken. Al helemaal wanneer je besluit om wat potjes te spelen tegen een vriend en na het selecteren van jouw personage je vrijwel direct in de arena staat. Het voelt haast ongelofelijk aan wanneer je beseft dat je voorheen makkelijk nog even een slok van je drinken kon pakken voordat het potje zou beginnen.

Visuele flair

Natuurlijk draaide Mortal Kombat 11 op de PlayStation 4 al botermals en dat is op de PlayStation 5 niet veel anders. Maar nu draait de game daadwerkelijk in native 4K in plaats van de checkerboard-upscaling die we gewend zijn van de PS4 Pro. Daarnaast hebben alle textures natuurlijk ook nog een lekkere upgrade gehad, waardoor al het grove geweld nog beter uit de verf komt. Fatality’s zijn zowaar nog misselijkmakender geworden en Friendship’s nog vrolijker en kleurrijker dan voorheen. Het is hoe dan ook een genot om naar te kijken.

Qua DualSense-features stelt Mortal Kombat 11 dan wel weer teleur. Toegegeven, we kunnen ons zo gauw ook niks bedenken wat echt een toevoeging zou zijn aan deze game. Misschien wat effect wanneer er bloed rondvliegt of iets dergelijks, maar dit zou voor de competitieve speler enkel hinderlijk zijn. Dit had men kunnen oplossen door dit soort effecten optioneel te maken, zodat het de casual speler wellicht nog een grijns op zijn gezicht had kunnen toveren. Enerzijds hebben we begrip voor de afwezigheid, anderzijds had het ook wel leuk geweest als Netherrealm hier net wat meer moeite in had gestoken.

De upgrade waard?

De hamvraag is of Mortal Kombat 11 de upgrade waard is en dit een titel is waarvoor jij een PlayStation 5 in huis moet halen. Het antwoord daarop ligt ergens in het midden. Toegegeven, nu we eenmaal gewend zijn aan de laadtijden (of het gebrek daaraan) in de PlayStation 5 versie, zou het voor ons een hele stap terug zijn om nu weer op de PS4 Pro aan de gang te moeten. Ook grafisch is het allemaal net wat gelikter dan op de vorige generatie consoles. Maar naast al dat technische geneuzel, mis je dan echt iets?

Het antwoord op die vraag is simpelweg “Nee”. Mortal Kombat 11 is precies de game die we gewend zijn, alleen hier en daar net wat meer gefinetuned op technisch gebied. Geen hogere framerates die jouw gameplay zullen bevorderen, geen unieke functies die alleen met de DualSense mogelijk zijn, gewoon precies wat je normaliter zou verwachten. Het is allemaal net wat mooier, maar vooral een stuk sneller in zijn laadtijden. Een prima overzetting naar de nieuwe generatie, maar geen system seller.