Fortnite is onlangs aan zijn vijfde seizoen begonnen en blijft een fenomeen om rekening mee te houden. De immens populaire Battle Royale game pakt regelmatig uit met evenementen en voegt nieuwe skins toe, om de spelervaring fris te houden. Zo zagen we het Marvel universum bijvoorbeeld al in ruime getale afzakken naar het kleurrijke Fortnite eiland.

Dit seizoen brengt zoals gewoonlijk enkele nieuwkomers met zich mee. Het hoofdpersonage uit The Mandalorian, om er even één te te noemen. En het ziet ernaar uit dat ieders favoriete brok woede ook zijn opwachting zal maken. Op de officiële Twitterpagina van PlayStation is namelijk een audiolog verschenen en die lijkt duidelijk naar Kratos te verwijzen.

Een officiële aankondiging is het nog niet, maar lang kan deze volgens ons niet meer op zich laten wachten. Of Kratos even succesvol wordt in het afslachten van tegenstanders als in het vermoorden van het godenpantheon, laten we aan jullie over. Welke personages zouden jullie nog graag zien verschijnen in Fortnite? En welke juist helemaal niet? Laat het hieronder weten.