Dat de PlayStation 5 een gewilde console is, is ondertussen wel bekend. Vele gamers hebben naast de eerste lading next-gen consoles gegrepen en velen zijn daar logischerwijs niet blij mee. Er is nu een video opgedoken die door deze groep beter niet gezien kan worden…

Tom Warren van The Verge heeft via Twitter een video online gezet die een ware slachting laat zien van een PlayStation 5. De beelden tonen de console van Sony, die te grazen wordt genomen door een industriële shredder. Zoals Warren zelf al aangeeft in de tweet, is dit pijnlijk om te zien.

De desbetreffende tweet met video kan je hieronder checken en je bent gewaarschuwd: kijk deze op eigen risico!