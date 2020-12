Sony staat er om bekend dat ze hun consoles lang blijven ondersteunen en dat bewijzen ze nu weer. Er is namelijk een nieuwe firmware update (4.87) beschikbaar voor de PlayStation 3.

De nieuwe firmware update is vooral bedoeld voor de Blu-ray drive. Nieuwere films konden niet gedraaid worden op de PS3, maar dat is na deze update weer gewoon mogelijk. Tevens is er een ‘security fix’ doorgevoerd. De changelog wordt als volgt omschreven: