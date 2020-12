Toen de PlayStation 4 gelanceerd werd was het mogelijk om content direct vanaf de console te uploaden naar sociale media, waaronder Facebook. Vorig jaar werd duidelijk dat de ondersteuning wat dat betreft teruggeschaald zou worden en nu blijkt Facebook een stap te hebben genomen die niet gecommuniceerd is.

Gamers die van deze functie in het verleden gebruikgemaakt hebben, merken dat content is verdwenen. Mensen melden op Reddit dat Facebook uit het niets screenshots en clips is gaan verwijderen, die in het verleden via de PlayStation 4 op het sociale mediaplatform zijn gezet. Dit zonder aankondiging of bericht, wat een beetje vreemd is.

Sinds een jaar is de feature om content naar Facebook te delen uit de PlayStation 4 functionaliteiten gehaald, maar dat niet met berichtgeving dat ook daadwerkelijk gedeelde content zou verdwijnen. De vraag is nu echter of het Facebook is die deze beslissing heeft genomen of dat Sony dit gevraagd heeft. Daarover is nog niets duidelijk.

In elk geval is het merkwaardig, want het kan hierdoor best zijn dat je bepaalde content bent kwijtgeraakt en een melding vooraf was dan op z’n minst netjes geweest.