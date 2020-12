Het is zo’n half jaar geleden dat The Last of Us: Part II de wereld zowel ontroerde als schokte. De keuzes die ontwikkelaar Naughty Dog heeft gemaakt omtrent het verhaal, werden niet door iedereen in dank afgenomen.

Hoewel de game over het algemeen erg goed werd ontvangen, schoten bepaalde gebeurtenissen bij de fans in het verkeerde keelgat. Eén van de personages die niet een soortgelijke achterban heeft zoals Ellie en Joel dat wel hebben, krijgt nu een warm onthaal in een nieuwe trailer die haar emotionele verhaal uitlicht.

Ongeacht wat mensen over haar denken, ook Abigail “Abby” Anderson is maar een mens en die worden vaak door gevoelens gedreven. Het verloop daarvan check je in de onderstaande trailer!