Call of Duty: Modern Warfare is prima op de PlayStation 5 te spelen, maar dan wel via backwards compatibility. Hetzelfde geldt voor Call of Duty: Warzone, maar over beide titels is nog met geen woord gerept over een PS5-upgrade. In het geval van Warzone is dat best gek, want dit is razendpopulair en gaat voorlopig nog wel even mee. Het zou dan logisch zijn om een upgrade aan te bieden die optimaal gebruikmaakt van de capaciteiten die de PlayStation 5 te bieden heeft.

De verwachting is dat er vroeg of laat wel een upgrade verschijnt en dat wordt nu versterkt door een nieuw gerucht. Op Reddit is een foto gedeeld van iemand die in de Game Hub van de titel op de PlayStation 5 bij de versies kijkt die beschikbaar zijn. Hier staat de game voor de PS5 ook bij via de dropdown, waaruit blijkt dat er een PS5-versie is. Die is er echter officieel niet, dus dat suggereert dat er iets onderweg is.

Ook kan het een fout zijn, maar gezien de populariteit van de shooter uit 2019 zien we een ‘next-gen’ release wel gebeuren. Bij meer nieuws lees je het hier.