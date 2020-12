Als je een PlayStation 5 hebt kan je gewoon The Division 2 spelen via de backwards compatibility-feature van de console. Ubisoft heeft echter een update gepland staan, die er voor zorgt dat de game meer gebruik maakt van de extra kracht van de PS5.

Op 2 februari staat de nieuwe update gepland voor The Division 2. Deze zorgt er voor dat, als je het spel op de PlayStation 5 speelt, je het kan spelen in 4K op 60 frames per seconde. Dit is de enige upgrade, dus van verschillende modi is geen sprake.

Vaak krijg je de keuze uit 4K en 30 fps of een lagere resolutie op 60 fps, maar dat is in het geval van The Division 2 dus niet aan de orde.