Special | Immortals: Fenyx Rising – De hoogtepunten van de wereld in beeld gebracht – Met de release van Immortals: Fenyx Rising afgelopen donderdag is een van de laatste grote games van 2020 verschenen. Het is voor Ubisoft een volledig nieuw IP en in onze review heb je kunnen lezen dat we behoorlijk over de game te spreken zijn. In onze special van onlangs gingen we al wat dieper in op de Hall of the Gods, gezien daar een hoop te doen valt en in navolging daarvan besteden we in deze special nog wat aandacht aan de speelwereld. Zoals al benoemd kent Immortals: Fenyx Rising een schitterende wereld waarin genoeg te doen valt en we willen je een reeks van mooie kiekjes niet onthouden.

Gethematiseerde omgevingen

In Immortals: Fenyx Rising heb je zeven locaties die je zult bezoeken. Je zou het kunnen zien als provincies en al deze locaties hebben een eigen thema. Omwille van spoilers zullen we twee van deze locaties niet benoemen, noch in detail laten zien. Daarnaast is er nog de startlocatie, waar je de gameplay als het ware uitgelegd krijgt, maar die is zeer klein in omvang. Waar het voornamelijk om draait zijn de vier grote locaties die aan elkaar gekoppeld zijn, maar die wel genoeg onderscheid bieden door de kleurstelling en het thema, en ze hebben natuurlijk allemaal een eigen benaming gekregen.

Vallei van eeuwige lente

Het eerste gebied dat je zult kunnen verkennen is de Vallei van Eeuwige Lente en die benaming slaat goed op wat je voorgeschoteld krijgt. De omgeving is schitterend groen dankzij de vele grasvelden, bomen en struiken. Het geeft een zomers gevoel en dat is best fijn om doorheen te wandelen in dit donkere en gure najaar.

Bos ven Kleos

Vergelijkbaar met de Vallei van Eeuwige Lente is het Bos van Kleos, wat misschien zelfs een iets meer zomerse ondertoon kent. Ook hier is het erg zonnig en groen, waar je vooral veel bebossing treft en laat je niet foppen door het hoge aangezicht, onder dat groene bossendek is genoeg te vinden. Uiteenlopend van uitdagingen tot puzzels en van tempels tot kluizen van Typhon.

Smidselanden

Na de lente en zomerinvloeden zien we in de Smidselanden duidelijk de herfst terug. De kleur bruin in een zonnige omgeving stipt duidelijk het einde van de warme periode aan, waardoor het aangezicht compleet anders is als je er met Fenyx doorheen wandelt. Het is wat grauwer, maar dat past wel bij de landen van de smid, wat natuurlijk op Hepheistos slaat.

Oorlogsnest

Oorlogsnest is misschien nog wel het gebied met de meest unieke kleurstelling, want het kent het bruinige van de Smidselanden gecombineerd met een ietwat groene gloed wat zorgt voor een wat minder fijne sfeer. Maar wat wil je ook anders met een gebied dat Oorlogsnest heet. Hier tref je ook forse bouwwerken aan en dat is zeker niet zonder reden, maar dat mag je zelf in de game ontdekken.

En daarmee zijn we langs de vier belangrijke omgevingen in Immortals: Fenyx Rising gegaan. Ze hebben genoeg variatie te bieden en ze zien er stuk voor stuk schitterend uit, en dat op hun eigen manier. Zoals al aangehaald zijn er nog meer gebieden, maar dat mag je zelf ontdekken. Wel kunnen we je meegeven dat elke locatie duidelijk met zorg is vormgegeven en dat het keer op keer een verrassing is wat je zult aantreffen. Ook nu je er wat beelden van gezien hebt.