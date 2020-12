Special: Immortals: Fenyx Rising – De belangrijke Hall of the Gods – Immortals: Fenyx Rising is sinds deze week verkrijgbaar en in onze review heb je kunnen lezen dat de game absoluut de moeite waard is. Het avontuur dat je met Fenyx zult beleven kent gaandeweg een centraal punt en dat is de ‘Hall of the Gods’. Dit is de plek waar alle goden normaal gesproken vertoeven en meer dan eens zul je hier naar terugkeren. Dit niet zonder reden, want dit fungeert namelijk als centrale hub voor de ontwikkeling van Fenyx. Gezien de game veel meer te bieden heeft dan we in een artikel kwijt kunnen, grijpen we dit moment aan om dit centrale punt nader te verkennen.

Het belang van de Hall of the Gods

Er is een goede reden waarom Fenyx met enige regelmaat terugkeert naar de Hall of the Gods. In de game kun je allerlei resources verzamelen wat uiteenloopt van bliksemschichten van Zeus tot aan amber en speciale munten. Dit zijn allemaal middelen op Fenyx op verschillende manieren te upgraden, want er zit namelijk best wat diepgang in de algehele gameplay. Gaandeweg zul je Fenyx dus ontwikkelen op verschillende vlakken en dat komt de combat, maar ook het vliegen en de andere aspecten ten goede. Om daar wat duiding in aan te brengen leggen we per onderdeel uit hoe het werkt, zodat je weet wat je kan verwachten.

Aphrodites Schoonheidsstoel



Customization is vandaag de dag belangrijker dan ooit en je bent in Immortals: Fenyx Rising niet gebonden aan de keuzes die je in het begin maakt. Als je na het starten van het avontuur niet tevreden bent met de oogkleuren, haardracht of eventuele lichaamsversieringen, dan ga je in de schoonheidsstoel van Aphrodite zitten om dit geheel naar smaak aan te passen. De game is voorzien van genoeg opties om een unieke Fenyx te maken en dit kan zowel mannelijk als vrouwelijk zijn, daarin ben je geheel vrij en dat op vrijwel elk gewenst moment.

Styx Waterreservoir



Door verschillende uitdagingen en puzzels op te lossen verzamel je zogeheten ‘Munten van Charon’ en die kun je voor twee onderdelen gebruiken. Zo heb je de vaardigheden en de goddelijke krachten. Elk basisaspect kun je upgraden middels deze munten en hierbij zijn de vaardigheden relatief goedkoop met slechts een paar munten per stuk. De goddelijke krachten, zoals magische speren en een hamer die van pas komen in gevechten, bieden ook aanvullende mogelijkheden die je kunt upgraden met deze munten. Deze zijn wel wat duurder, wat natuurlijk logisch is omdat ze veel meer effect in de combat hebben, daar waar de vaardigheden zich beperken tot kleine handige extra mogelijkheden. Al deze munten zijn overigens uitsluitend in-game te verzamelen, er komen dus geen microtransacties aan te pas.

Trainingsbank van Zeus



In het begin van dit artikel haalden we de bliksemschichten van Zeus al eventjes aan en het is aan te raden hier op te jagen, want ze komen zeer goed van pas. Tijdens het klimmen, vliegen en vechten heb je te maken met stamina en die meter loopt naargelang je acties leeg. Je kunt deze meter echter uitbouwen met nieuwe blokjes, waardoor je op een gegeven moment heel veel stamina hebt en je daar minder op hoeft te letten. Deze blokjes die je als het ware kunt kopen, kosten bliksemschichten die je bij de trainingsbank van Zeus kunt inwisselen. Nadat je dit gedaan hebt zie je Fenyx de verschillende sportinstrumenten gebruiken in een animatie, alsof er echt getraind wordt zodat de stamina toeneemt.

Kylix van Athena



De wat moeilijker te bemachtigen resources zijn ambrozijnen, wat een soort kristallen zijn die verstopt zijn in de hele speelwereld. Vaak moet je hiervoor best wat klimmen en ook loont het om afgelegen hoekjes en locaties te verkennen. Eenmaal ambrozijn gevonden, is het zaak om dat te oogsten en mee te nemen naar de Hall of the Gods. Het verzamelde ambrozijn gooi je vervolgens in de kylix en daarmee zal je health toenemen. Zoals op de afbeelding te zien is heb je behoorlijk wat blokjes om vrij te spelen, dus je healthmeter zal behoorlijk kunnen groeien. Kleine tip: zorg dat je hier veel aandacht aan geeft, want richting het einde kan je alle health goed gebruiken gezien de vijanden in kracht logischerwijs toenemen.

Smederij van Hephaistos



Fenyx beschikt vanzelfsprekend over het nodige wapengerij dat nodig is in de diverse gevechten en ook die zijn te upgraden. Hiervoor kun je een bezoekje brengen aan de smid, waar je de messen, bijlen, maar ook pijl & boog en andere armor kunt upgraden. Door aan diverse activiteiten deel te nemen, maar ook te looten in de wereld zul je verschillende grondstoffen vrijspelen. Die worden rechtsbovenin (zie de screen) weergegeven en voor de diverse materialen heb je een x-aantal grondstoffen nodig om in te zetten. Dit is veelal een combinatie van verschillende grondstoffen, dus zorg dat je deze allemaal gelijkwaardig bij elkaar zoekt. Meer nog dan wij deden, gezien we erg veel blauwe kristallen hebben. Het effect van deze upgrade op je wapens en gear is dat je meer potions mee kan nemen, dat je verdediging beter wordt en dat je aanvallen natuurlijk in kracht toenemen.

Ketel van Kirke

In de speelwereld kom je diverse paddenstoelen en planten tegen en ook die raden we je aan om te verzamelen. Die zijn namelijk bedoeld voor de verschillende potions die je kunt maken. Een losse blauwe paddenstoel kun je gebruiken om een klein stamina blokje aan te vullen, maar je kunt dit ook tot een grotere potion mengen waardoor je stamina in een keer in z’n geheel wordt aangevuld. Hetzelfde geldt voor je health. Daarnaast zijn er nog twee speciale potions waarmee je aanvallen en verdediging sterker worden. Daarvoor kun je een losse plant niet consumeren, maar heb je echt een volledige potion nodig. Al die potions maak je bij de Ketel van Kirke, waar je de ingrediënten in de ketel gooit met een mooie potion tot resultaat. Een tip hierbij is om altijd wat potions bij je te hebben, dit kan erg van pas komen en in gevechten een behulpzame factor zijn.

Hermes’s Heldentakenbord

Als laatste tref je in de Hall of the Gods nog een speciaal bord met daarop taken aan. Deze taken worden door Hermes uitgeschreven en die spreken allemaal redelijk voor zich. Versla een bepaald aantal mythische monsters, open zoveel kisten en ga zo maar door. Het zijn allemaal activiteiten die je toch onderweg wel doet, dus blijf dit bord in de gaten houden voor wat je secundaire doelstellingen zoal zijn. Om je ook op langere termijn bezig te houden zijn er tevens online taken, die om de zoveel uur ververst worden. Het is een kleine extra die net wat meer waarde aan de gameplay geeft waardoor je blijft spelen, maar het is nooit een verplichting in het grotere avontuur.

En daarmee hebben we alle belangrijke onderdelen van de Hall of the Gods behandeld. Je kunt veel in de speelwereld vinden en alles heeft een praktisch nut. Gezien je niet beperkt bent in hoeveel resources je mee kan nemen, raden we je aan te pakken wat je pakken kunt. Bezoek deze locatie zeker met enige regelmaat, zodat je Fenyx zich echt ziet ontwikkelen waardoor de gameplay niet alleen gevarieerder wordt, ook maakt het bijvoorbeeld de combat beter behapbaar.