Het vervolg op Gravity Rush was er niet direct een die we zagen aankomen, maar toen het tweede deel eenmaal uit was merkten we dat de kwaliteit van de game wel degelijk een opvolger verdiende.

Echter liet bedenker Keiichiro Toyama toentertijd weten dat Gravity Rush 3 nog wel even op zich zou laten wachten. Tenminste, tot de PlayStation 5 er zou zijn. Maar, nu de PS5 daadwerkelijk uit is, laat Toyama weten niet meer werkzaam te zijn bij Sony Interactive Entertainment. Hij heeft een nieuw doel voor ogen, namelijk het opstarten van zijn eigen studio.

Looking back at my inner self, nothing has really changed at all since day one when I set foot into this industry. Firstly I want players to enjoy games built from ideas with originality, and secondly I want to enjoy making those games—this is all there was to it. Thankfully it was possible for myself and team to develop and release many games. However the gaming industry has rapidly grown globally and is still drastically changing all the time. Day by day, living in these times, I have felt the need for a substantial change to pursue my own ambitions. This is why I have decided to become independent.