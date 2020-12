Het nieuwe IP van Ubisoft ligt sinds gisteren in de schappen en brengt ons terug naar het land van de oude Grieken. In Immortals: Fenyx Rising gaat het allemaal om de Griekse mythologie en zal je tal van goden, monsters en andere wezens op je pad tegenkomen. Nu de game verschenen is, zijn ook de eerste reviews online geplaatst zoals je hieronder kunt zien.

De eerste reviews van Immortals: Fenyx Rising zijn zeker positief te noemen, zo scoort de game op Metacritic gemiddeld een 7.6 op het moment van schrijven. Deze gemiddelde score geldt uiteraard voor de PS5-versie, zo scoort de game op de Xbox Series X bijvoorbeeld veel hoger. Het hoogste cijfer op dat platform is momenteel een 10, daar waar het laagste cijfer een 4.0 is, wat een flink uitschieter genoemd kan worden.

Wij waren zeker te spreken over Immortals: Fenyx Rising en ons oordeel kan je teruglezen in onze review.