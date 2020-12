Tijdens de State of Play uitzending in augustus verraste Sony ons met een titel waarvan we nog niets afwisten. Hood: Outlaw & Legends verschijnt op zowel de PS4 als de PS5 en lijkt met name de legende van Robin Hood te gebruiken als basis. De game speelt zich dus af in de middeleeuwen en meer dan dat weten we eigenlijk niet. Gelukkig krijgen we nu iets meer nieuws over deze titel.

In de onderstaande vier trailers kan je namelijk kennismaken met de vier classes die beschikbaar zijn in Hood: Outlaw & Legends. De vier verschillende categorieën zijn: The Ranger, The Hunter, The Brawler en tot slot The Mystic. Elke klasse heeft zijn sterke en zwakke punten en daar krijg je hieronder de eerste indruk van via vier verschillende personages.

Volgende week tijdens The Game Awards gaan we meer zien van Hood: Outlaw & Legends en dat nieuws zal je uiteraard ook hier kunnen vinden.

Robin Hood ‘The Ranger’

Marianne ‘The Hunter’

John ‘The Brawler’

Tooke ‘The Mystic’