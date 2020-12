Fallout 76 is sinds de release regelmatig van updates voorzien en Bethesda is zeker nog niet klaar met de titel. Zo kondigde de uitgever enige tijd geleden de Steel Dawn uitbreiding voor de game aan, waarmee de bekende Brotherhood of Steel factie wordt toegevoegd. Deze uitbreiding is nu beschikbaar en laat zich zien in de launch trailer.

The Brotherhood of Steel staat bekend als een zeer gedisciplineerde en militaire orde, die de rust wil herstellen in The Wasteland. In Steel Dawn zal jij echter keuzes moeten maken met diverse personages uit deze factie en jouw keuzes zullen uiteindelijk de toekomst van de Appalachia regio nader bepalen.

De Steel of Dawn update is voor iedere Fallout 76 speler gratis te downloaden.