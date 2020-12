BioWare is natuurlijk vooral bekend van de Dragon Age en Mass Effect franchises, maar met Anthem probeerde de ontwikkelaar een nieuw IP neer te zetten. Echt gelukt is dat niet, want de game was technisch en inhoudelijk niet goed en daarom wordt er al een lange tijd aan een nieuwe versie gewerkt. Ondertussen werkt de ontwikkelaar ook aan Dragon Age 4, maar wanneer de projecten klaar zijn is niet duidelijk.

Terwijl de projecten onderweg zijn en voortvarend verlopen, wat uit een verklaring op te maken valt, hebben algemeen manager Casey Hudson en Dragon Age producer Mark Darrah aangegeven te vertrekken bij de ontwikkelaar. Beide sleutelfiguren gaan andere passies nastreven en verlaten daarom de ontwikkelaar om dit te kunnen realiseren.

Hoeveel impact het vertrek van dit duo zal hebben moet nog blijken, maar beiden verzekeren in ieder geval dat alles gewoon door zal gaan als voorheen. Gary McKay zal de rol van Hudson overnemen en Christian Dailey zal in de rol van producer voor Dragon Age stappen.