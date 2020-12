Met de nu snel naderende release van Cyberpunk 2077 heeft CD Projekt RED het schema vrijgegeven waarop we kunnen zien wanneer de game te spelen valt. Hieruit blijkt dat je op donderdag 10 december om stipt 00.00 uur middernacht met de game aan de slag kunt.

Om dan direct aan het avontuur te beginnen is het verstandig de game te pre-loaden en dat is vanaf dinsdag 8 december mogelijk. De tijd is hierbij niet aangegeven, maar CD Projekt RED stelt dat het precies twee dagen van te voren kan, dus de pre-load zal ook wel rond middernacht starten.

Gezien Cyberpunk 2077 naar verwachting een vrij grote game is, valt het aan te raden om de game te pre-loaden naar je console als je niet té lang wilt wachten op release om te kunnen spelen.