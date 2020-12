Het is Sinterklaas en daarom hebben we in samenwerking met onze zustersite KaartDirect.nl een hele toffe actie opgezet. Ter ere van de lancering van de mogelijkheid om een cadeaukaart met persoonlijke boodschap cadeau te doen, geven we vijf keer een PSN-tegoedcode weg die recht geeft op een PlayStation Store tegoed van €20,-.

Als je een vriend, vriendin, familielid of collega een cadeaukaart wilt aanbieden, dan is dat natuurlijk erg leuk om dat met een persoonlijke boodschap te doen. Dit in plaats van enkel een code te sturen per mail, want dat is wat saai. Precies om die reden kun je nu een persoonlijke boodschap aan je cadeaukaart toevoegen en dat werkt erg gemakkelijk.

Je kiest het product, je vult de gegevens van de ontvanger in en vervolgens kun je op eenvoudige wijze een persoonlijk bericht aan de cadeaukaart toevoegen. Probeer het zeker hier even uit, wellicht kan je zo nog snel een mooi Sinterklaascadeau scoren voor vanavond. We bieden trouwens ook de mogelijkheid om de cadeaukaart op een bepaald moment af te laten leveren.

Om de release van deze nieuwe optie te vieren stelt KaartDirect.nl maar liefst vijf keer €20,- PSN-tegoed beschikbaar en we houden het gemakkelijk. Het enige wat je moet doen is hieronder een reactie achterlaten en dan maak je automatisch kans op een van de vijf codes. De winnaars worden maandag willekeurig geselecteerd en zullen kort daarna de code per mail ontvangen.

Belangrijk: Enkel geregistreerde PSX-Sense gebruikers kunnen aan deze actie deelnemen, als je anoniem reageert kunnen we immers niet achterhalen wie je bent. Je deelname komt dan automatisch te vervallen.