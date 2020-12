Met de lancering van de nieuwe generatie spelcomputers is een geliefde feature onder pc-gamers ook beschikbaar op consoles: ray tracing. Verschillende games maken er gebruik van, waarvan Spider-Man: Miles Morales een uitstekend voorbeeld is. Nu is het niet direct van toepassing op consoles, maar in pc-land is af en toe best wat te doen omtrent deze grafische feature. Zo zal Cyberpunk 2077 bij de release op pc ray tracing ondersteunen, maar uitsluitend met Nvidia videokaarten. Dit omdat de ontwikkelaar met de fabrikant heeft samengewerkt om dit zo goed mogelijk te implementeren.

Het gerucht dat hierbij ontstond was dat ray tracing omwille van die reden tijdelijk exclusief zou zijn voor Nvidia kaarten, waarbij gebruikers van AMD kaarten achter het net vissen. Zowel CD Projekt RED als Nvidia hebben deze exclusiviteit ontkend, maar de ontwikkelaar van de game heeft wel te kennen gegeven dat de ondersteuning voor ray tracing met AMD kaarten pas post launch komt en dat is voor pc-gamers in die situatie best vervelend.

Wat heeft dat met consoles te maken, horen we je al denken? Wel, er is iets interessant gaande met ray tracing. Zo was deze feature voor spelers van Godfall op de pc met AMD kaarten juist exclusief, dus het lijkt een marketingmiddel te worden voor ontwikkelaars die een deal sluiten met videokaartfabrikanten om zo de kaarten te pushen. Laat het nu net zo zijn dat AMD de leverancier is van de GPU in zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X|S, waardoor Godfall in dat geval profiteert van deze grafische feature.

Als we dat weer terug redeneren naar Cyberpunk 2077, dan komen Nvidia gebruikers nu als beste uit de bus. CD Projekt RED heeft al aangegeven dat iedereen op termijn van ray tracing zal kunnen genieten, maar dit moet nog in orde gemaakt worden. Dit zou ook kunnen verklaren waarom de daadwerkelijke next-gen upgrade van Cyberpunk 2077 niet gelijk aanstaande donderdag beschikbaar is. We begrijpen dat het wat meer voeten in de aarde heeft dan simpelweg de textures opleuken, maar aan de andere kant heeft CD Projekt RED de game meermaals uitgesteld en de upgrade is er nog altijd niet.

Dit brengt ons bij het punt van deze Jouw mening. We zijn inmiddels wel gewend dat er exclusiviteitsdeals zijn omtrent bepaalde games. Dit slaat meestal op secundaire content waar je niet per se iets van mist als je het niet kan spelen. Maar met de recente ontwikkelingen omtrent ray tracing ontstaat de indruk dat dit ook ingezet gaat worden als marketingmiddel en of dat een goede zaak is… Het is immers een fundamenteel onderdeel van de ervaring en dat is wat anders dan een exclusieve auto of een zwaard dat je al dan niet in een game hebt.

De vraag is echter of consoles hiervan gevrijwaard blijven, maar als we de hypothetische veronderstelling met Cyberpunk 2077 in acht nemen, lijkt er meer achter te zitten. Goed, dit is natuurlijk speculatie, want niemand is hier helemaal concreet in. We blijven het dus volgen en bij belangrijke ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op consoles, lees je het hier. In ieder geval is de stelling duidelijk en hoewel het echte beeld wat troebel is, horen we alsnog graag je mening.