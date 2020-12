Wat ooit begon als een introductie demo voor de PlayStation 4, is uitgegroeid tot iets wat een volwaardige franchise kan worden: Astro Bot. Het personage kreeg voor PlayStation VR een geheel eigen avontuur met Astro Bot: Rescue Mission en op de PlayStation 5 wordt de volwaardige game Astro’s Playroom gratis meegeleverd.

Asobi Team, de ontwikkelaar bij SIE Japan Studio die verantwoordelijk is voor deze games, wordt geprezen om de creativiteit, gameplay en nostalgische elementen die in deze games zitten. Vooral Astro’s Playroom is een prachtige game in het teken van PlayStation nostalgie en dankzij de goede gameplay smaakt het naar meer.

In een interview met Edge vertelt studiobaas Nicolas Doucet dat ze op dit moment geen plannen hebben om Astro’s Playroom uit te breiden. Uitgesloten is het zeker niet, want volgens Doucet komt het vooral neer op de populariteit van de titel. Tot op heden hebben ze vooral de media gehoord, maar uiteindelijk is de consument de bepalende factor hierin.

“At this moment in time, there’s no plan for an extension of Astro’s Playroom, but I think it’s going to come down to the popularity of the game. So far we’ve heard a lot from the media, and it’s been very positive, and we’re really, really happy. But a lot of it is going to come down to the consumer experience.”

“I think we need to hear from them too. And that’s going to happen post-launch, once the console is in the hands of consumers. But if the character has popularity, and if it proves that people are really having fun, [an extension or sequel] could be one avenue to follow.”