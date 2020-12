Destiny 2 heeft sinds de release van Beyond Light genoeg content te bieden, ook omdat het nieuwe seizoen inmiddels van start is gegaan. Een van de onderdelen die echter veel vertraging heeft opgelopen is Trials of Osiris, die Bungie vanwege technische issues vooruit moest schuiven.

Deze problemen zijn nu opgelost, want de ontwikkelaar heeft laten weten dat Trials of Osiris op 18 december terugkeert naar Destiny 2. Dat is niet het enige wat op korte termijn terugkeert, want The Prophecy dungeon zal na korte afwezigheid ook weer toegevoegd worden.

The Prophecy zal vanaf 8 december beschikbaar zijn in de game en is gratis voor alle spelers. Hier zijn wat aanpassingen mee gemoeid, want bij het bereiken van een checkpoint in de Dungeon krijg je een krachtige beloning per week. De hele dungeon uitspelen levert je een Pinnacle drop op, wat nodig is om de 1260 power cap te bereiken.

8 december is trouwens sowieso een belangrijke dag, want dan zal de next-gen upgrade voor Destiny 2 live gaan. Dit brengt een betere framerate, hogere resolutie en meer naar de game. De installatiegrootte op de PlayStation 5 valt echter mee, die ligt rond de 67GB. Het is (helaas) niet mogelijk om alvast te pre-loaden.