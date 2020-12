Liefhebbers van het MMO-genre mogen zich de komende jaren aan enkele “klassiekers” verwachten op hun next-gen consoles. Het Zweedse bedrijf Enad Global 7 kondigde namelijk tijdens een recente presentatie aan dat ze van plan zijn om zowel Lord of the Rings Online als DC Universe Online een plaats te geven op onze gloednieuwe PS5 of Xbox Series X|S.

DCUO is inmiddels al geen onbekende meer voor console gamers, aangezien die titel al uitkwam op onder andere de PlayStation 3 en 4, maar dat LOTRO de overstap maakt naar consoles, is wel wat specialer. Deze MMO bestaat namelijk al sinds 2007 en was voordien enkel te spelen op pc. De opkomende Amazon-reeks die zich in het Lord of the Rings universum zal afspelen, bleek echter een drijfveer om een PS5-versie van de game te maken.

Planning visual and technical updates for LOTRO for PC and nextgen consoles to capitalize on Amazon’s highly publicized large investment (~$500mm) in LOTR TV series.

We zouden deze PS5-upgrades mogen verwachten in de loop van 2022, maar officiële data zijn nog niet gegeven. We houden jullie alleszins op de hoogte.