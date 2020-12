Voor degenen die maar niet genoeg kunnen krijgen van de briljante JRPG Persona 5, was vorig jaar een waar feest. Er werden namelijk meerdere nieuwe Persona projecten aangekondigd, meer bepaald Persona 5 Royal en Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers. Die laatste is intussen al een tijdje uit in Japan, terwijl Westerse gamers op hun honger bleven zitten. Daar komt gelukkig binnenkort verandering in…

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers, oftewel Persona 5 Strikers, heeft eindelijk een officiële releasedatum gekregen in het Westen. Wij mogen met deze titel aan de slag vanaf 23 februari 2021. De game zal verschijnen voor de PS4, Nintendo Switch en pc. Er werd een trailer online gezet, maar de officiële versie is inmiddels weer verwijderd. Gelukkig kent het internet geen grenzen en werd de trailer al gedownload en elders verspreid. Je kan hem hieronder bekijken.