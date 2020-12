Sinds september van dit jaar kunnen tennisliefhebbers zich helemaal uitleven in Tennis World Tour 2. Alhoewel wij vooral gemengde gevoelens hadden over de game, willen de makers wel hun game blijven ondersteunen en zelfs upgraden voor next-gen consoles. Die upgrade staat op de planning voor maart 2021, maar daarnaast kunnen we vanaf nu al aan de slag met nieuwe DLC.

Wat betreft de DLC werden enkele zaken aangekondigd. Spelers kunnen de Annual Pass aanschaffen om zo toegang te krijgen tot drie DLC-pakketten die tijdens de komende vier maanden zullen verschijnen. Sinds 4 december is zelfs een deel van die DLC online gezet in de vorm van twee nieuwe spelers: de Amerikaanse Sofia Kenin en de Tsjechische Karolina Plíšková. We mogen in de toekomstige DLC-pakketten nog acht nieuwe spelers, een nieuw toernooi, nieuwe stadions en nieuwe kleding verwachten.

De next-gen versie van Tennis World Tour verschijnt in de loop van maart 2021 en zal zowel de basisgame als alle DLC-pakketten bevatten. Een precieze releasedatum is momenteel nog niet geweten.