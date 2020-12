Het eerste post-launch seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War zou oorspronkelijk aankomende week, op 10 december om precies te zijn, van start gaan. Helaas moeten we hier nog een kleine week langer op wachten. Treyarch heeft namelijk aangekondigd dat seizoen 1 is uitgesteld en nu op 16 december zal beginnen. Een precieze reden voor het uitstel werd niet gegeven.

Samen met de aankondiging van de nieuwe startdatum maakte Treyarch ook iets meer details bekend over wat spelers precies van het eerste seizoen kunnen verwachten. Zo zullen er meerdere multiplayer maps aan de game worden toegevoegd. Eén hiervan is Raid, een zeer populaire map uit Call of Duty: Black Ops II. Verder wordt de 2v2 Gunfight modus uit Modern Warfare in Black Ops Cold War geïntroduceerd met vier eigen maps en komt er een nieuwe map voor de grootschalige Fireteam modus.

Tevens belooft Treyarch nieuwe en terugkerende 6v6 modi en meer wapens. De Zombies modus zal ook worden uitgebreid. Er wordt vooralsnog niets gezegd over een nieuwe map in het eerste seizoen, maar wel is duidelijk dat er nieuwe Zombies modi aan de game worden toegevoegd. Verder kunnen spelers aan de slag met seizoensuitdagingen.

Met de start van seizoen 1 zal Call of Duty: Black Ops Cold War ook in Call of Duty: Warzone geïntegreerd worden en dus is er ook veel nieuwe content voor Warzone op komst. Vanaf de start van seizoen 1 wordt Warzone uitgebreid met een nieuwe map – die Rebirth Island lijkt te heten – en een nieuwe modus. Verder worden er ruim 30 wapens uit Black Ops Cold War aan Warzone toegevoegd en krijgen spelers een “nieuwe Gulag ervaring”. Wat we onder dat laatste moeten verstaan is nog onduidelijk.

Volgens Treyarch wordt de eerste week van seizoen 1 de grootste content drop voor Call of Duty ooit. Om spelers enigszins te compenseren voor het uitstel, vindt er voor de start van het eerste seizoen nog een dubbel XP weekend plaats. Deze actie start op zaterdag 12 december en duurt tot het begin van seizoen 1. Met ingang van volgende week zal Treyarch nog veel meer informatie over het eerste seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War bekendmaken.