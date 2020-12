Het is eigenlijk niet meer bij te houden wanneer en waar er plots PlayStation 5’s online komen om te kunnen bestellen. Afgelopen tijd hebben we zo enorm ons best gedaan om op tijd berichten te kunnen brengen. Gisteren was de frustratie bij ons te groot, want bij webshops zoals Bol.com was de PS5 opnieuw in minder dan 5 minuten uitverkocht. Daar kunnen we simpelweg niet tegen berichten via de site.

We hebben dus iets anders gedaan, we hebben een speciaal kanaal gemaakt op Telegram met daarin enkele bots die de websites automatisch checken. Wanneer er dan plots een bestelknop wordt geactiveerd op de desbetreffende webshop, dan komt er in het Telegram-kanaal een melding. Heb je dus pushberichten op je telefoon aangezet? Dan weet je vrijwel meteen wanneer je kunt bestellen en maak je de meeste kans.

De checker is gemaakt voor BCC, Bol.com, Coolblue, MediaMarkt.nl, Wehkamp, Amazon (NL, DE, ES, UK en Frankrijk). Je kunt de groep op Telegram via deze link joinen.