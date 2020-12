Nadat er eerder deze week al aanwijzingen opdoken dat Kratos uit God of War zijn opwachting zou gaan maken in Fortnite, is het inmiddels duidelijk geworden dat dit ook echt het geval is. Het vijfde seizoen van Chapter 2 van Fortnite ging enkele dagen geleden van start en hiermee is Kratos gelijk geïntroduceerd.

Je kunt de Kratos Outfit nu kopen in de Item Shop, maar dit is niet het enige. Er is namelijk ook allemaal bijpassende gear te koop. Denk hierbij aan de Guardian Shield Glider en de Leviathan Axe Pickaxe. Als je direct helemaal in God of War-stijl aan de slag wil gaan, is de Oathbreaker set in de Item Shop de beste keuze. Hiermee krijg je de Kratos Outfit inclusief al zijn gear. Voor spelers op de PlayStation 5 is er nog een leuke extra. Als je de Kratos Outfit aanschaft en vervolgens een match op de PS5 speelt, speel je de Armored Kratos Style vrij. Deze speciale gouden armor van Kratos zie je hieronder afgebeeld.

Tevens kun je hieronder nog een korte trailer van Kratos in Fortnite bekijken.