In Cyberpunk 2077 krijg je een open wereld voorgeschoteld die bestaat uit Night City en de omliggende Badlands. Het was al duidelijk dat CD Projekt RED een grote spelwereld heeft gecreëerd, maar de exacte grootte was vooralsnog niet echt duidelijk. YouTuber EdgeRunner Cold heeft daar nu mogelijk meer inzicht in gegeven.

In een nieuwe video heeft hij namelijk een schatting gemaakt van de grootte van de map van Cyberpunk 2077. Dit deed hij door coördinaten te gebruiken die te zien zijn in een recente trailer die de fotomodus uitlicht. Deze coördinaten heeft hij gecombineerd met een reeds bestaande kaart van de spelwereld, waardoor hij de schaal van die kaart heeft kunnen berekenen en zo ook de oppervlakte van de spelwereld.

Volgens de YouTuber heeft de map van Cyberpunk 2077 een oppervlakte van 225 vierkante kilometer. Om een idee te krijgen van hoe groot dat is, vergelijkt hij het ook met twee andere games. Het is ruim twee keer zo groot als de open wereld van GTA V (die een oppervlakte heeft van 105 vierkante kilometer) en nog veel groter dan Velen en Novigrad uit The Witcher 3: Wild Hunt (samen goed voor 18.2 vierkante kilometer).

Houd er rekening mee dat het hier echt om een schatting gaat en dat de praktijk moet uitwijzen of de getallen ook echt kloppen. Dat gezegd hebbende, lijkt het er wel op dat de schatting vrij nauwkeurig is en dat de map van Cyberpunk 2077 zeer groot gaat zijn. In de vijf minuten durende video hieronder kun je zien hoe EdgeRunner Cold het precies heeft berekend.