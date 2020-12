Onlangs werd Ubisoft Connect gelanceerd, een nieuw platform waarin Uplay en Ubisoft Club werden samengevoegd. Om de lancering van Ubisoft Connect en de afgelopen gamegeneratie te vieren, is de Ubisoft Connect Wrap-Up actie gelanceerd.

Op de website van Ubisoft Connect kun je nu een infographic en een video opvragen, waarin jouw persoonlijke statistieken uit games van Ubisoft van de afgelopen vijf jaar worden weergegeven. Het gaat om statistieken van september 2015 tot en met september 2020. Recente games zoals Assassin’s Creed: Valhalla en Watch Dogs: Legion zijn er dus niet in verwerkt. Om een infographic op te vragen moet je minimaal 10 uur in deelnemende titels hebben gestoken en voor een gepersonaliseerde video is een speeltijd van minstens 50 uur vereist.

Je kunt jouw eigen infographic en video hier opvragen. Na het genereren kun je ze downloaden, maar ook delen via sociale media. De Ubisoft Connect Wrap-Up actie is beschikbaar tot en met 14 december en daarna zijn je statistieken niet meer toegankelijk via de website van Ubisoft.