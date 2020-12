Dat de Call of Duty-franchise al vele jaren erg succesvol is, dat zal voor niemand een verrassing zijn. Activision brengt nog altijd jaarlijks een nieuw deel uit, dat iedere keer weer als warme broodjes over de toonbank gaat. Begin dit jaar kwam ook nog Call of Duty: Warzone uit, een Battle Royale-game die wordt geïntegreerd met nieuwe delen uit de hoofdreeks. Dat zowel de hoofdreeks als Warzone grote successen zijn, blijkt nu maar weer uit een aankondiging van Activision.

De uitgever heeft namelijk vol trots bekendgemaakt dat de Call of Duty-serie als geheel een nieuw record heeft neergezet. In de afgelopen 12 maanden leverde de serie meer dan drie miljard dollar op. Nooit eerder in de geschiedenis van de langlopende franchise was er zoveel opbrengst in één jaar. Het mag ook geen verrassing zijn dat de game door erg veel mensen gespeeld worden. Meer dan 200 miljoen spelers hebben het afgelopen jaar Call of Duty gespeeld, aldus Activision.

Het huidige business model van Call of Duty werpt dus zijn vruchten af en Activision heeft grootse plannen voor het komende jaar. De uitgever legt uit dat de komende tijd de grootste hoeveelheid gratis post-launch content ooit wordt uitgebracht. Dit start allemaal op 16 december, wanneer het eerste seizoen van Call of Duty: Black Ops Cold War van start gaat.