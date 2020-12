EtenmetNick, het welbekende kookkanaal op YouTube, heeft deze zondag wel een hele speciale upload gedaan. Zo maakt Nick de Ramen Noodles geheel in de stijl van Cyberpunk 2077. Het resultaat is een vette video die de stijl van de game volop eer aan doet. Het resultaat is ook nog eens goed gelukt, want de ramen zien er zo lekker uit dat je de vingers erbij aflikt.

Check de grandioze video hieronder – dat maakt het wachten op de game net wat dragelijker. Over een paar nachtjes is het namelijk zover want volgende week donderdag ligt de game dan eindelijk in de winkels.