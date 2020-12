De komst van de nieuwe generatie consoles brengt een hele hoop extra mogelijkheden voor de gamer met zich mee. Zo krijgt bijna elke nieuwe game vandaag de dag de optie om te kiezen tussen een ‘Quality’ modus, die de resolutie van de game primair stelt, en een ‘Performance’ modus, die logischerwijs de prestaties van de game belangrijker maakt. Ook Cyberpunk 2077, dat nu echt wel bijna uitkomt, zal over deze vrijheid beschikken.

Op Reddit dook een screenshot op van een menu uit de game, waarbij we kunnen zien dat deze optie aanwezig zal zijn. De screenshot is afkomstig van een Xbox Series X-versie van de game, maar logischerwijs zal dit voor de PlayStation 4 Pro en PlayStation 5 hetzelfde zijn. Reddit gebruiker DanXcel geeft onder zijn post ook wat meer uitleg over hoe hij de beide modi ervaart:

Just want to give you all some more info. The game defaulted to performance for me. Yes I notice a drop in resolution when on performance and it’s noticeable. No I can’t tell how low it goes or how high it goes. My best GUESS is that performance mode runs dynamic resolution and resolution dips in order to keep frame rate stable. Keep in mind anything can change after the day 1 patch. […]

I prefer performance mode. The game runs at 60fps with occasional dips (again pre day 1 patch). Resolution takes a hit but overall image quality doesn’t suffer enough to justify playing this game at 30fps in my opinion.